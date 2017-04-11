اعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الإثنين، انه لايوجد دليل على مشاركة روسيا في الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي يعتقد انه كيماوي, لكنها " لم تمنع" النظام السوري من شنه الاسبوع الماضي.

ونقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن تيلرسون قوله في تصريح خاص بها ، ان "روسيا وافقت على ضمان تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، وأدى فشلها في ذلك إلى وقوع الهجوم على خان شيخون".

وكان تيلرسون قال في تصريح سابق يوم الاحد ، أنه لا يمكنه أن يستخلص بأن روسيا ضالعة في الهجوم الكيميائي، الذي حملت واشنطن الرئيس بشار الأسد المسؤولية عنه.

واعتبر تيلرسون أنه "سواء كانت روسيا متواطئة أو خُدعت من النظام السوري، فإنها قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها إزاء المجتمع الدولي"، لافتا الى أن "روسيا وافقت على أن تكون الضامن لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية، إلا أن فشلها في ذلك أدى إلى قتل مزيد من الأطفال ".

وكانت روسيا ساعدت على التوصل لاتفاقية عام 2013، تقضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.

ويأتي هذا التصريح في وقت من المقرر فيه ان يلتقي تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو خلال الأسبوع الجاري.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء الماضي, جراء هجوم على مدينة خان شيخون في ريف إدلب يرجح انه كيماوي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات, مؤكدا ان ما حصل هو قصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه اسلحة كيميائية.

وردت واشنطن على هذا الهجوم, حيث شن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في حادثة دانتها روسيا وايران, وايدتها عدة دول غربية وعربية.