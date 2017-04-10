نابولي يسحق لاتسيو على ملعبه بثلاثية نظيفة معززاً موقعه بالمركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

عاد نابولي بفوز ثمين من العاصمة الإيطالية روما بتغلبه على مضيفه لاتسيو 3-0 في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي كلا من الإسباني خوسيه كاييخون في الدقيقة 25 ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 51 و90+2، ورفع إنسيني رصيده إلى 14 هدفاً محققاً هذا الموسم محققاً أفضل حصيلة تهديفية له.



ورفع نابولي الثالث رصيده إلى 67 نقطة وهي نفس حصيلته من النقاط في نفس المرحلة من الموسم الماضي.



وتجمد رصيد لاتسيو (7 هزائم) عند 60 نقطة في المركز الرابع.



ويعد الفوز السادس لنابولي خارج ملعبه وهي أطول سلسلة انتصارات له خارج معقله في تاريخه بالسيري (أ). سيريانيوز 2017-04-10 23:58:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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