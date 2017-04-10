سقط ضحايا, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف على حي الجورة بمدينة دير الزور و بلدة الربيعة غرب مدينة حماة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان مسلحي “داعش” استهدفوا منطقة شارح الوادي في حي الجورة بأربع قذائف "ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

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بدوره, بين معاون مدير الصحة بدير الزور أكرم الجوري في تصريح للوكالة أن "الجرحى أسعفوا إلى مشفيي الأسد والعسكري, في حين تم نقل اثنين من الجرحى بحوامة تابعة للجيش إلى القامشلي ومنها إلى دمشق لعدم توفر العلاج اللازم لحالتيهما بدير الزور".

وتتعرض الاحياء الخاضعة تحت سيطرة النظامي بمدينة دير الزور, لسقوط قذائف, بشكل مستمر, مصدرها تنظيم "داعش", تسفر عن سقوط ضحايا.

من جهة اخرى, اشارت الوكالة الى "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدة حلفايا اطلقت قذيفة صاروخية على قرية الربيعة تسببت بإصابة طفلة بجروح ووقوع اضرار مادية بالمكان".

وكانت قذائف استهدفت الخميس الماضي مدينتي محردة والسقيلبية وقرى وبلدات كرناز وسلحب وشطحة وأصيلة ومحطة الزارة الحرارية ومساكنها بريف حماة, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.