أعلن الكرملين, يوم الاثنين, أن "الولايات المتحدة بتوجيهها الضربات إلى سوريا أظهرت عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا", فيما اشار الى أنه لا يوجد بديل لعملية المفاوضات في جنيف بشان الازمة السورية.











وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "الجانب الأمريكي أظهر بهذا الشكل عدم وجود أي رغبة له في التعاون حول سوريا بأي شكل وعدم أخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار".



وقامت الولايات المتحدة الامريكية بشن هجوم على قاعدة الشعيرات الجوية في سورية على خلفية اتهامها النظام بشن هجوم كيميائي على خان شيخون في ادلب", الامر الذي تنفيه الحكومة السورية.



وأكد بيسكوف أن "جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليا عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو في الاربعاء المقبل".



ويعتزم وزير الخارجية الامريكي زيارة موسكو لبحث عدد من المواضيع بينها سورية, حيث كان من المقرر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ليست مستعدة الآن للتعليق على تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، مضيفا "لم نسمع بعد أي تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب أو ممثلوه".



وأكد بيسكوف أنه لا يوجد بديل لعملية المفاوضات في جنيف، رغم أن هذه العملية تستغرق زمنا أكثر مما يأمل الجميع".







واختتمت مفاوضات جنيف 5، في 31 اذار الماضي, حيث اعلن عن بحث 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز