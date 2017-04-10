نفى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ما تم تداوله حول تقسيم جامعة دمشق إلى قسمين, مبيناَ ان الموضوع "ليس تقسيماَ", وإنما هو "قيد الدراسة ولم يقرر في صيغته النهائية حتى الآن".

وأوضح خميس, خلال اجتماعه مع أساتذة جامعة دمشق , بحسب صحف محلية, ان "الهدف ليس تقسيم الجامعة وإنما تطوير الهيكلية الإدارية وستبقى مظلة جامعة دمشق كما هي, وسيتم إحداث كليات وفروع جامعية جديدة تحت هذه المظلة وأي خطوة تقوم بها الحكومة هي لتحقيق قيمة مضافة لجهة الأداء والتطوير الإداري لأي مؤسسة حكومية معنية بهذه الخطوة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وبين خميس ان "الملف مفتوح لمقترحات الأساتذة للوصول إلى صيغة إدارية مهمةّ قادرة على إدارة الجامعة بشكل نوعي ومميز، والخيارات مفتوحة، كإحداث عدة أكاديميات تحت مظلة واحدة هي جامعة دمشق".

ووافق مجلس الوزراء, الشهر الماضي, على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية.

وكشفت وزارة التعليم العالي, في وقت سابق عن أسباب تقسيم جامعة دمشق إلى أولى وثانية, والتي تتمثل "بازدياد عدد الطلاب وغياب التنسيق والمرونة باتخاذ القرارات".

وبدأت الحكومة منذ اعوام باتباع سياسة التوسع في التعليم الجامعي حيث تم احداث فروع للجامعات الاربعة الكبرى في معظم المحافظات, كما سمحت باحداث جامعات خاصة.