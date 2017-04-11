يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زيارة العاصمة الروسية موسكو هذا الأسبوع, لكن الكرملين اعلن ان الرئيس فلاديمير بوتين رفض استقباله, وسط ازمة دبلوماسية مشتعلة بين البلدين, على خلفية الضربة الأمريكية على سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله انه " أبلغ الصحفيين أن الاجتماع غير مقرر"، مضيفا أن "تيلرسون سيتبع بروتوكولا دبلوماسيا صارما وسيلتقي فقط بنظيره الروسي سيرجي لافروف".

واشار بيسكوف انه "لم نعلن عن اجتماعات كهذه والآن لا اجتماع لتيلرسون في جدول الرئيس بوتين."

ولم يوضح المسؤول الروسي سبب رفض بوتين للقاء الوزير الامريكي, لكن العلاقات بين البلدين تشهد توترات في الايام القليلة بسبب الضربة الامريكية على سوريا على خلفية الهجوم في ريف دلب.

ومن المقرر ان يلتقي تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو خلال الأسبوع الجاري.

وتسببت الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار الشعيرات العسكري في سوريا بتصعيد دبلوماسي بين واشنطن وموسكو, وازدادت حدة التوتر في العلاقات بعد تهديدات واشنطن باتخاذ تدابير اضافية ورفضها بقاء الاسد في السلطة, على خلفية الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وسط اتهامات للنظام السوري بشنه من خلال استخدام الكيماوي , الامر الذي نفاه الاخير.

وردت موسكو على الهجوم الامريكي, حيث قررت تعزيز منظومة الدفاع الجوي للجيش النظامي , و تعليق العمل باتفاق السلامة الجوية مع واشنطن في الأجواء السورية.