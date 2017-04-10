اعلنت مصادر امنية عراقية, يوم الاثنين, عن مقتل واصابة عدة اشخاص بحروح و"حالات اختناق", في قصف بغاز الكلور نفذه تنظيم الدولة الإسلايمة (داعش) بشرقي الموصل.

وقال مصدر امني, في تصريح لوكالة (الاناضول), لم تسمه, ان " 4 مدنيين قتلوا واصيب 6 آخرين إثر قصف نفذه تنظيم "داعش" بغاز الكلور على شرقي الموصل ".

من جهته, قال الضابط في جهاز الأمن الوطني، المقدم أحمد عبد العزيز النعماني ، إن 3 صواريخ سقطت على منطقة الحدباء شرقي الموصل، مما تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم نساء وأطفال بحروق وحالات اختناق.

ونوه النعماني أن "التقرير الأولي الصادر عن الفريق الطبي يؤكد أن حالات الاختناق والحروق التي تعرض لها المدنيون تشير إلى أنهم أصيبوا بغاز الكلور السام".

وأكد أن "فرق الجهد الهندسي التابعة لقوات الفرقة الـ16 تتواجد في مكان الحادثة وتواصل التحقيق فيها، وأخذ عينات من بقايا الصواريخ وفحصها في المختبرات الخاصة من أجل التأكد بشكل تام من طبيعة الهجوم".

وهذا النوع من الهجوم ليست المرة الاولى, حيث سبق ان استهدف "داعش" في اذار الماضي, الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل شمال البلاد , حيث شن هجمات صاروخية بـ "غاز الكلور".

وبدأ الجيش العراقي عملية طرد "داعش" من الموصل, في شهر تشرين الأول الماضي, غير أن القوات العراقية لم تنجح في استعادة الشطر الشرقي من المدينة سوى الشهر الماضي بعد معارك مع مسلحي التنظيم.

يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر على الموصل، ثانية كبريات مدن العراق، منذ صيف عام 2014.