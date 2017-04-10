أصدر الجيش الليبي يوم الاثنين، قراراً يقضي بمنع حاملي الجنسية السورية و5 جنسيات آخرى من دخول ليبيا.

وذكرت وسائل اعلام أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اصدر قرارا "بمنع دخول 6 جنسيات إلى الأراضي الليبية وهي، السورية واليمنية والإيرانية والسودانية والبنغلادشية والباكستانية".

ووجه رئيس رقابة الجوازات بمطار الأبرق الدولي الرائد مكائيل محمد عطية، رسالة إلى مدير هيئة الطيران المدني، مشيرا من خلالها إلى منشور صادر من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشأن منع دخول بعض من الجنسيات إلى ليبيا.

وأكد رئيس رقابة الجوازات بمطار الأبرق، على "منع دخول أي من الجنسيات المذكورة في كتاب القائد العام للجيش الليبي، كما يمنع دخول أي أجنبي لا يحمل إقامة في ليبيا أو تأشيرة دخول إليها في جواز سفره، حتى لو تحصل على موافقة أمنية مسبقة".

وأشار الرائد الليبي إلى "دخول أعداد كبيرة، وخاصة من حملة الجنسيتين السورية والباكستانية ليست لديهم إقامات أو تأشيرات، وهو ما يعد مخالفة لقانون الجوازات والجنسية في ليبيا".

ولم يوضح القرار سبب منع دخول مواطني 5 دول بينها سوريا إلى ليبيا.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية كانت قد حظرت عام 2015، دخول حاملي الجنسيات السورية و السودانية والفلسطينية إلى أراضيها.