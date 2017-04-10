أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الاثنين, أنها قادرة على استئناف العمل باتفاق السلامة الجوية مع روسيا في الأجواء السورية, تفادياَ لوقوع تصادم أو حوادث بين الطرفين, وذلك بعد إبلاغ موسكو البنتاغون رسمياً بتعليق العمل بخط الاتصال الساخن حول سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جون توماس, في تصريح للصحفيين, "نحن مستمرون، في إطار الضرورة، في تنسيق العمليات مع الروس لمنع الصدام, فكلما أردنا التحليق علينا أن نلجأ لكل الوسائل الممكنة للتأكد من عدم حصول أي حوادث في الجو.. لا نتحدث عن ذلك الخط (الاتصالات) على وجه الخصوص وكيفية استخدامه."

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ولم يكشف المسؤول الامريكي عن تفاصيل حول كيفية القيام بتنسيق واشنطن العمليات مع روسيا فوق سوريا .

وقررت روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا , عقب الضربات الصاروخية الامريكية على سوريا.

وكانت موسكو وواشنطن توصلتا سابقاً لاتفاقية لضمان سلامة الطلعات التي تنفذها قوات سلاح الجو الروسية والأمريكية في سوريا، تلاها اتفاق روسي أمريكي تركي في اذار الماضي، على انشاء قناة اتصال على مستوى جنرالات لتعميق التنسيق حول تجنب وقوع حوادث وسلامة تحليق الطيران خلال العمليات في أجواء سوريا.