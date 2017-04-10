قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الاثنين إن الضربة الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة على سوريا عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة وتنتهك القانون الدولي, وذلك قبل يومين على زيارة مزمعة لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الى موسكو.









وأعلن الكرملين, في وقت سابق اليوم , أن الولايات المتحدة بتوجيهها الضربات إلى سوريا أظهرت عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا, فيما اشار الى أنه لا يوجد بديل لعملية المفاوضات في جنيف بشان الازمة السورية.



وقامت الولايات المتحدة الامريكية بشن هجوم على قاعدة الشعيرات الجوية في سورية على خلفية اتهامها النظام بشن هجوم كيميائي على خان شيخون في ادلب", الامر الذي تنفيه الحكومة السورية.



وادانت موسكو الضربة الامريكية على سورية وقامت بتعليق عمل مذكرة منع وقوع الحوادث في أجواء سوريا



يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن منع الحوادث وسلامة الطيران خلال العمليات في المجال الجوي لسوريا ، وقعت في أكتوبر 2015. وعقد الطرفان مؤتمرات دورية بواسطة دوائر الفيديو المغلقة خلال سير تنفيذ هذه المذكرة، وكان آخرها يوم 24/03/2017.



وتاتي تصريحات الخارجية الروسية قبل يومين من زيارة مزمعة لوزير الخارجية الامريكي الى موسكو حيث سيبحث عددا من القضايا من بينها الازمة السورية.



سيريانيوز