كشفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, ان النظام السوري قرر زيادة دفاعاته الجوية غرب البلاد, وهذا يعني تمكين الجيش من مراقبة التحركات الجوية على نطاقات واسعة, وذلك بعد الضربات الصاروخية الأمريكية على القاعدة العسكرية بسوريا.

وأشار مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية, في تصريح لـCNN, الى ان النظام السوري "زاد عدد الرادارات الفاعلة" في عدد من المناطق غربا, لكن لا توجد مؤشرات على أن الرادارات السورية الجديدة روسية المصدر".

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وجاء هذا الاجراء بالتزامن مع اعلان وكالة (رويترز) نقلاَ عن مسؤولين امريكيين, ان الجيش الامريكي اتخذ إجراءات, بعد الضربة على القاعدة العسكرية بسوريا, حيث اجرى تعديلات طفيفة على أنشطته العسكرية في البلاد لتعزيز حماية قواته.

وصعدت واشنطن, على لسان مسؤوليها, من لهجتها العدائية على النظام السوري, حيث دعت الأسد للتنحي, كما لمحت الى اتخاذ اجراءات اخرى اضافية بعد الضربة.

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في هجوم لقي ردود افعال واسعة , حيث أيدته عدة دول غربية وعربية, في حين دانته روسيا وايران.

وجاءت الضربة رداَ على الهجوم على مدينة خان شيخون, الذي يرجح انه كيماوي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, وتم تحميل طائرات الجيش النظامي مسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات, مؤكدا ان ما حصل هو قصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه اسلحة كيميائية.