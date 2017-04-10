صيب 13 تلميذا وتلميذة خلال تواجدهم في مدرسة وسط مدينة الحسكة، إثر سقوط شجرة عليهم بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المدينة.

وذكرت صحيفة (تشرين) المحلية، نقلا عن شهود عيان, أن " 13 تلميذاً اصيبوا بجروح متفاوتة بعد سقوط الشجرة خلال تواجدهم في الباحة, مااستدعى نقلهم إلى المشفى الوطني في حي العزيزية والمستشفيات الخاصة والمركز الإسعافي في المدينة".

وأوضح مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف, في تصريحات نشرتها صحف محلية, أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين السادسة والعشر سنوات، واغلبية الاصابات كسور ورضوض وهناك حالتان في وضع خطر لغاية اللحظة و 5 اصابات متوسطة وباقي الاصابات بسيطة".

واشار الى ان "المديرية استنفرت الطواقم الطبية في المشافي العامة والخاصة بغية تقديم الخدمات الاسعافية والطبية للتلاميذ".

وسقطت الشجرة, التي يبلغ ارتفاعها نحو /10/ أمتار, في مدرسة أبي تمام في مدينة الحسكة, بفعل الظروف الجوية السائدة في المحافظة, والمتمثلة بهبوب رياح شديدة محملة بالغبار.