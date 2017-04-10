كشفت الولايات المتحدة, يوم الاثنين, ان الضربات الصاروخية الامريكية على القاعدة العسكرية بسوريا اسفرت عن تدمير 20 طائرة, مهدداَ بشن هجمات إضافية على سوريا إذا استمر استخدام الأسلحة الكيماوية هناك من قبل النظام السوري.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله, في مؤتمر صحفي, انه "تم تدمير 20 طائرة و20 % من القدرة التشغيلية للقاعدة الجوية التي استهدفتها الضربة الأمريكية في سوريا".

وأضاف سبايسر "إذا استمرت أفعال النظام السوري فسيكون هنالك المزيد من التحرك من جانب الولايات المتحدة".

وبين ان "مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز ويُقصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجددا.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائما."

وياتي تصريح البيت الابيض متناغماَ مع ما قاله وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس , حيث بين ان الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي "ألحق أضرارا أو دمر 20 في المئة من الطائرات السورية العاملة بالإضافة إلى مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي الى ان الرئيس أصدر تعليماته بقصف مطار الشعيرات لاظهار أن الولايات المتحدة لن تلتزم الصمت حيال قتل الناس الأبرياء".

وردت واشنطن على هجوم خان شيخون, حيث شن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في هجوم لقي ردود افعال واسعة , حيث أيدته عدة دول غربية وعربية, في حين دانته روسيا وايران.

وصعدت العديد من الدول الغربية لاسيما بريطانيا فرنسا وتركيا والولايات المتحدة والمانيا, في الاونة الاخيرة, من لهجتها, داعية لمعاقبة النظام السوري وتنحي الاسد, عقب هجوم على مدينة خان شيخون يرجح انه كيماوي, وتم تحميل طائرات الجيش النظامي مسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات.

وتواجه روسيا في الايام الماضية ضغوطات فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري والدفاع عنه, وسط مطالبات دولية بعدم التمسك ببقاء الاسد والتخلي عن دعمه, وذلك في اشارة للهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في خان شيخون, والتي رفضت موسكو تحميل دمشق أي مسؤولية.