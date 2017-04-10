سقط ضحايا, يوم الاثنين، في حادثة اطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية كاليفورنيا الاميركية.

ونقلت وكلات أنباء، عن شرطة سان بيرناردينو في تغريدة، إن "شخصين قتلا واصيب طالبين ، بإطلاق نار داخل مدرسة بسان برناردينو الإبتدائية في كاليفورنيا."

وبينت الشرطة ان " القتيلين بالغين, وأن إطلاق النار وقع داخل أحد صفوف المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن "المشتبه به في الحادثة قتل ولا يوجد أي تهديد مستقبلي".

من جهتها، نقلت وكالة (رويترز) عن إدارة إطفاء مقاطعة سان برناردينو في حسابها على "تويتر" إن "إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بجنوب كاليفورنيا أدى إلى وقوع عدة إصابات".

وسبق ان شهدت مدينة سان بيرناردينو هجوما أودى بحياة 14 شخصا في مركز إنلاند الإقليمي، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في أيلول الماضي.

وتعرضت عدة مدن في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.