أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف، يوم الاثنين، أن التحضيرات جارية لاجتماع استانا المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه أيار القادم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن عبد الرحمانوف قوله "نحن ندعو جميع الأطراف السياسية المعنية والمهتمة بتحقيق تسوية سلمية للأزمة في سوريا إلى دعم عملية أستانا وكذلك محادثات جنيف التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة".

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وتابع وزير الخارجية الكازاخستاني "نحن بالطبع نواصل التحضيرات لاجتماع أستانا المقبل وننتظر حاليا الحصول على المزيد من المعلومات من الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن الاجتماع المخطط له في طهران ومن ثم اجتماع أستانا في الثالث والرابع من الشهر المقبل".

ومن المقرر أن يجتمع خبراء من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في طهران في نيسان الجاري في إطار التحضير للجولة القادمة من المفاوضات.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

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