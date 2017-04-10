أصيب نحو 30 لاجئاً سورياً بجروح إثر هجوم نفذه مواطنون أتراك، على مخيم عشوائي بإزمير التركية، ما دفع باللاجئين إلى الهروب وترك مخيماتهم.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن حوالي 300 تركي هاجموا بالسكاكين والعصي مخيمات للاجئين السوريين في منطقة توربالي بولاية ازمير شرق تركيا، مادفع بنحو 500 لاجئ سوري للهروب.

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وأضافت الوسائل إن 30 لاجئاً سورياً أصيب في الهجوم، أحدهم في حالة خطرة جداً، حيث نقل المصابون إلى مشفى أتاتورك التعليمي والبحوث في المدينة التركية، بينما لم تتدخل قوات الأمن لفض الاعتداء.

وأوضحت وسائل إعلام أن القصة بدأت يوم السبت، بعد أن تلقت عائلة تركية تسكن حي باموك يازي في ولاية ازمير خبرا، مفاده أن ابنها تعرض للطعن من قبل مجموعة من اللاجئين السورين، الأمر الذي دفع أفراد العائلة لمهاجمة المناطق التي يسكنها السوريون في الحي.

وفور اندلاع الشجار الذي استخدم فيه الطرفان الأدوات الحادة تدخل باقي سكان الحي، وحطموا الخيام التي نصبتها العائلات السورية ودمروا ممتلكاتهم التي استطاعوا إحضارها للمنطقة.

وأشار موقع "سي إن إن التركي" في تقرير مفصل عن الحادثة، إلى أن العائلات السورية تمكنت من الهرب بعد أن تلقت معلومات حول نية المئات من سكان الحي مهاجمة المخيم الذي يقيمون فيه، ما دفعهم لجمع حاجياتهم والتوجه نحو الشارع العام الواصل بين منطقتي توربالي وتيرا في ولاية إزمير.

وأظهرت صور وتسجيلات فيديو مهاجمة عشرات الأتراك المخيم وهدم الخيام والعبث بمحتوياتها.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ مليونين و957 ألفًا، و454، بحسب أرقام المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

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