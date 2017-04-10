قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بأن واشنطن قد توجه ضربة صاروخية أخرى إلى سوريا.

ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن جونسون قوله "لقد أرسلت الولايات المتحدة عن طريق ما قامت به في سوريا إشارة واضحة وعامة من قبل الغرب، ومن المهم أنها قد تقوم بذلك مرة أخرى".



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واعلن الجيش الأمريكي، فجر الجمعة الماضي، عن إطلاق 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية باتجاه مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرقي مدينة حمص، بامر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.، وذلك ردا على اتهامات باستخدام الجيش النظامي لسلاح كيميائي في 4 نيسان الجاري في خان شيخون.

واعلن النظام السوري ان الضربة الامريكية تاتي لدعم "الارهابيين", نافيا استخدامه الاسلحة الكيميائية خلال الازمة المستمرة منذ اكثر من 6 سنوات.

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