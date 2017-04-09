بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني يوم الأحد، الأوضاع في سوريا، ونددا بالهجوم الأمريكي عليها.

وأوضح الكرملين في بيان له، ان الرئيسين دعا إلى إجراء تحقيق نزيه وغير منحاز في جميع ملابسات استخدام السلاح الكيمياوي بمحافظة إدلب يوم 4 من هذا الشهر.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء الماضي, جراء هجوم على مدينة خان شيخون في ريف إدلب يرجح انه كيماوي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات, مؤكدا ان ما حصل هو قصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه اسلحة كيميائية.

كما أكد رئيسا البلدين أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين موسكو وطهران لحل النزاع المسلح في سوريا بطرق سياسية دبلوماسية، مشددان على عدم قبول الخطوات العدوانية الأمريكية ضد سوريا ذات السيادة، والتي تخالف القوانين الدولية.

.نفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, يوم الجمعة، ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري على خلفية اتهامها النظام بشن هجوم كيماوي على خان شيخون, فيما نفى النظام الاتهامات بخصوص الهجوم , معتبرا ان الضربة الامريكية تخدم الارهابيين.