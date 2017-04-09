البريطاني هاميلتون يتوج بلقب جائزة الصين الكبرى لسباقات الفورمولا وان اخبار الرياضة شارك

نجح البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بالتتويج بجائزة سباق الصين الكبرى على حلبة شنغهاي الاحد ضمن المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.

وتقدم هاميلتون على الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) والهولندي ماكس فرشتابن (رد بول).



الفوز هو الرابع والخمسون لهاميلتون في البطولة التي توج فيها بطلا ثلاث مرات.



وأنهى البريطاني السباق البالغة مسافته 305 كلم بزمن قدره 1،37،36،160 ساعة، بمعدل سرعة وسطي بلغ 187،535 كلم في الساعة، بفارق 6،250 ثانية عن فيتل، و45،192 ثانية عن فيرشتابن.



وكان السائق البريطاني حل ثانياً في المرحلة الأولى في أُستراليا خلف فيتل بطل العالم أربع مرات، مع أنه كان أول المنطلقين فيها كما حصل في الصين.



وتساوى هاميلتون وفيتل في صدارة ترتيب بطولة العالم برصيد 43 نقطة لكل منهما.



وهي المرة الـ63 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول، واقترب بالتالي من رقم الألماني ميكايل شوماخر (68).



كما أنها المرة الرابعة التي ينطلق فيها من المركز الأول في سباق الصين في خمسة أعوام.



يذكر أن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان بدأت هذا الموسم حقبة جديدة بعد تنحية عرابها البريطاني بيرني ايكليستون الذي تحكم بمافصلها لمدة أربعين عاماً وانتقال ملكيتها الى مجموعة "ليبرتي ميديا". سيريانيوز 2017-04-09 20:35:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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