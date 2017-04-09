تابع روما سيره بثبات نحو لقب الوصيف اثر فوزه على مضيفه بولونيا 3-صفر الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 71 نقطة بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الأخيرة الذي تغلب السبت على ضيفه كييفو 2-صفر، وبفارق 7 نقاط أمام مطارده المباشر نابولي الذي يحل ضيفاً على لاتسيو في قمة وختام المرحلة.



على ملعب "ريناتو ديل آرا" وأمام 21 ألف متفرج، انتظر روما حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني فيديريكو فازيو الذي تابع برأسه كرة رفعها ستيفان الشعراوي من ركلة ركنية.



وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد بينية من البوسني أدين دزيكو تابعها بيمناه في الشباك (41) مسجلاً هدفه الحادي عشر في البطولة.



ولم يغب دزيكو عن المشهد وسجل الهدف الثالث لروما اثر هجمة مرتدة قادها الأرجنتيني دييغو بيروتي وانهاها البوسني في الشباك (75) رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.



وحقق كروتوني الوافد الجديد لأول مرة في تاريخه إلى دوري النخبة والقابع في المركز السابع عشر ضمن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، فوزاً تاريخياً على ضيفه انتر ميلان العريق بطل المسابقة 18 مرة منها 5 ألقاب متتالية من 2006 إلى 2010، ووصيف البطل 14 مرة، بتغلبه عليه 2-1.



وعلى ملعب سان سيرو، اكتسح ميلان ضيفه باليرمو برباعية نظيفة وتقدم إلى المركز السادس على حساب جاره انتر ميلان برصيد 57 نقطة وبات منافسا جديا لأتالانتا الخامس (59) ولاتسيو الرابع (60) على أحد المركزين المؤهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



وتغلب أودينيزي على ضيفه جنوى 3-صفر، وتعادل سمبدوريا مع ضيفه فيورنتينا 2-2، وسقط كالياري أمام ضيفه تورينو 2-3.