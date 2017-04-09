عزز مانشستر يونايتد من آماله في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد تخطي سندرلاند 3-0 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واحتاج تلامذة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 30 دقيقة كي يهزوا الشباك، بعد تسديدة رائعة من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يرتاح مع نهاية الشوط الأول بطرد السويدي لارسون من صفوف أصحاب الأرض (43).



وأحبط الأرميني مخيتاريان طموحات سندرلاند عندما دكّ شباكهم مع بداية النصف الثاني بهدف تأكيد الفوز (46)، قبل أن ينهي البديل راشفورد المباراة بهدف ثالث (89).



وكان مورينيو قد فاجأ عشاق يونايتد بمنح شارة القيادة للبلجيكي مرواني فيلايني متحدياً مطالبات الجماهير بتركه على دكة البدلاء، كما أنّ لوك شاو الذي انتقده مورينيو بشدة منذ أيام شارك أساسياً وصنع الهدف الثاني.



وصار رصيد مانشستر يونايتد 57 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال السادس والذي يلاقي كريستال بالاس الاثنين، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع الذي لعب مباراة أكثر من يونايتد.



من جهته تجمّد رصيد سندرلاند عند 20 نقطة في المركز الأخير.