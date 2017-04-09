قالت قيادات روسية إيرانية مشتركة في سوريا، يوم الأحد، ان الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية تجاوزت "الخطوط الحمراء".

وجاء في بيان لغرفة العمليات المشتركة، التي تضم روسيا وإيران ومجموعات حليفة للجيش النظامي، "إن ما قامت به أمريكا من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء، فمن الآن وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان و أمريكا تعلم قدراتنا على الرد جيدا."

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في حدث وصفته رئاسة الجمهورية بأنه تصرف "أرعن غير مسؤول"، متعهدة بسحق الارهاب.

واعتبر البيان إن وجود القوات الأمريكية في شمال سوريا "غير قانوني، مضيفا ان "روسيا وإيران لن تسمحا لأمريكا أن تهمين على العالم وتفرض نظام القطب الواحد عبر استمرار العدوان المباشر ضد سوريا عن طريق خرق القوانين الدولية والعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وستقفان في وجه أمريكا بكل قوة ولو بلغ ما بلغ.."

وأكد الحلفاء في بيانهم "سنتابع قتالنا إلى جانب الجيش النظامي والقوات المسلحة السورية والصديقة، وسنعمل معها لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان".

وكانت كل من روسيا وإيران أدانتا الضربات الأمريكية على سوريا، واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السورية والمواثيق الدولية.

وتعتبر كل من روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري، في حين تقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.

سيريانيوز