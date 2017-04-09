لقي 15 شخصاً مصرعهم يوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، تلاه إعلان "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عنه.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الجيش الصومالي قوله، إن 15 شخصاً على الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مسؤولين بارزين أثناء مغادرتهم لقاعدة عسكرية في مقديشو، وجرى تدمير حافلة صغيرة تقل مدنيين في الهجوم.

وقال مسؤول حكومي إنه من الصعب تحديد عدد القتلى في ضوء سوء حال الجثث.

من جهته، أعلن الناطق باسم العمليات العسكرية لـ "حركة الشباب" عبد العزيز أبو مصعب مسؤولية الحركة عن الهجوم. وأكد أن الهجوم استهدف جيمالي وأنه أسفر عن مقتل سبعة من حرسه الشخصي.

ووقع الهجوم بعد أسبوع من قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تغيير قادة الأمن في البلاد ودعا مقاتلي "حركة الشباب" إلى تسليم أنفسهم في غضون 60 يوماً مقابل توفير الوظائف والتعليم لهم.

وكان 7 شخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، يوم الأربعاء الماضي، جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مطعما قرب وزارة الأمن القومي في مقديشو.

وشهدت الصومال العديد من الهجمات والتفجيرات منذ انتخاب الرئيس فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في شباط الماضي.