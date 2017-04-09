قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، عقب تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وسائل إعلام عن السيسي قوله انه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، بعد استيفاء الاجراءات القانونية والدستورية ، مشدداً على أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على مصر ومقدرتها.

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وجاء ذلك الإعلان في خطاب متلفز للسيسي عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث الوضع، في أعقاب تفجيرين في كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة 126 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.

وأضاف الرئيس المصري، أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لملاحقة المجرمين.

وطالب السيسي من البرلمان ومؤسسات الدولة ان "تتصدى بمسئولية لمجابهة التطرف في مصر".

وأوضح السيسي أنه "سيشكل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي سيعطيه كل الصلاحيات التي يمكن بموجبها مواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تبنى هجومين على كنيستين في الاسكندرية وطنطا، وكشف عن أسماء الشخصين اللذين نفَّذا هجومين على الكنيستين في الإسكندرية وطنطا، مشيراً إلى أنهما استخدما سُترتين ناسفتين.

وأعلنت مصر، الحداد 3 أيام على ضحايا التفجيرين، فيما أصدر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قراراً بإقالة اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، وتعيين اللواء طارق حسونه بدلاً منه.

يشار إلى أن هذه التفجيرات، هي الهجوم الثاني من نوعه في غضون 4 اشهر, حيث استهدف انفجار في كانون الاول الماضي محيط كاتدرائية بالعباسية في العاصمة القاهرة, اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

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