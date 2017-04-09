أدانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأحد، الإنفجارات التي وقعت في مصر ، وتسببت بمقتل وإصابة العشرات أثناء الإحتفال بمناسبة "أحد الشعانين".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله، إن سوريا تدين بأشد العبارات الأعمال الارهابية التي وقعت هذا اليوم في مصر والتي استهدفت كنيسة مار جرجس في طنطا وكنيسة مار مرقس في الاسكندرية وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يحتفلون بمناسبة "أحد الشعانين".

وقدم المصدر التعزية لعائلات الضحايا، مبيناً أن "المجموعات الإرهابية التي ترتكب مثل هذه الجرائم ضد الأبرياء في مصر هي نفس المجموعات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في سوريا بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الخليج وتركيا واسرائيل".

وسقط عشرات القتلى والجرحى, في وقت سابق من يوم الاحد, جراء انفجارين منفصلين، تبناهما تنظيم "داعش"، واستهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية بمصر , بالتزامن مع احتفالات الاقباط بعيد "الشعانين".

يذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة هجمات وانفجارات استهدف أغلبها مقرات أمنية وعسكرية، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.



