صدور نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، ايرزها البطاطا والباذنجان والخيار والبندورة والفول والكوسا . كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه كالتفاح والليمون والبرتقال والكريفون وتعتبر اسعار الخضار والفواكه بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز



2017-04-09 17:27:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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