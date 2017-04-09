تبنى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الاحد, التفجيرين المنفصلين اللذين استهدفا كنيستين في مصر, واسفرا عن سقوط العشرات مابين قتيل وجريح.

وقالت وكالة (أعماق) التابعة للتنظيم إن التنظيم أعلن "مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر , وأوقعا 36 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب".

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وسقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاحد, جراء انفجارين منفصلين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية بمصر , بالتزامن مع احتفالات الاقباط بعيد "الشعانين".

ويعد الهجوم على الكنيستين هو الثاني من نوعه في غضون 4 اشهر, حيث استهدف انفجار في كانون الاول الماضي محيط كاتدرائية بالعباسية في العاصمة القاهرة, اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

يشار الى ان تنظيم "داعش" اعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في كانون الأول الماضي.