طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الأحد, روسيا بعدم التمسك ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة, متهماَ الروس بعدم اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات للهدنة في سوريا.

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحات نقلتها قناة (تي.ار.تي خبر) الرسمية, أنه أبلغ نظيره الروسي "بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا", مشيرا الى ان "تركيا لاتزال ملتزمة باتفاق الهدنة".

وبدأ مؤخراً سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, إلا أن الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

ودعا وزير الخارجية التركي روسيا إلى "عدم التمسك ببقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم", مؤكدا على ضرورة "تشكيل حكومة انتقالية في سوريا".

وجاء ذلك عقب تشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة على امتناع روسيا عن دعم النظام السوري, وذلك عقب الضربات الأمريكية رداً على حادثة خان شيخون, داعيا إلى مواصلة الضربات الأمريكية على سوريا.

وصعدت تركيا, على لسان مسؤوليها, في الفترة الاخيرة من لهجتها, حيث دعت مرارا الى عدم بقاء الاسد في الحكم, وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف خان شيخون يرجح انه كيماوي.

سيريانيوز