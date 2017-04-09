سقط عشرات القتلى والجرحى جراء نشوب حريق في أنبوب نفط تم تفجيره بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, مصدر أمني في الحديدة , لم تسمه, قوله ان "حريقاً هائلاً اندلع في نفط متسرب من أنبوب يربط بين مصفاة رأس عيسى وآبار نفطية في محافظة مأرب".

وأوضح المصدر أن الحريق أسفر عن "مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين بحروق متفاوتة غالبيتهم من الدرجة الأولى وبحالة خطرة".

بدورها, أفادت وسائل اعلام يمنية ان 30 شخصا توفوا واصيب العشرات في حرائق اندلعت بأنبوب نفط فجرته عناصر مسلحة حوثية شمال الحديدة.

وتوردت انباء بأن الحوثيين فجروا صباح الجمعة أنبوب النفط القادم من محافظة مأرب مرورا بمنطقة التربة وصولا إلى ميناء "رأس عيسى" على الساحل ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط في الأراضي المحيطة.

سيريانيوز