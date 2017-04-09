حملت السلطات البريطانية, يوم الاحد, روسيا مسؤولية "غير مباشرة" عن سقوط ضحايا مدنيين في الهجوم الذي اسهدف الاسبوع الماضي بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي يرجح انه كيماوي.

وذكرت وكالات انباء ان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون كتب في صحيفة (صنداي تايمز) ان الهجوم الكيماوي "جريمة حرب" , ووقع تحت انظار موسكو", منتقدا "دعم الروس للاسد".

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وتواجه روسيا في الايام الماضية ضغوطات فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري والدفاع عنه, وسط مطالبات دولية بعدم التمسك ببقاء الاسد والتخلي عن دعمه, وذلك في اشارة للهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في خان شيخون, والتي رفضت موسكو تحميل دمشق أي مسؤولية.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء الماضي, جراء هجوم على مدينة خان شيخون في ريف إدلب يرجح انه كيماوي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات, مؤكدا ان ما حصل هو قصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه اسلحة كيميائية.

والغى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون زيارته المقررة إلى موسكو، الّتي كان مخطّطاً لها في 10 نيسان الحالي، وذلك على خلفيّة الأوضاع في سوريا, فيما قالت الخارجية الروسية ان ذريعة الغاء زيارة جونسون لموسكو "سخيفة", وتكشف عن "جهل عميق" لدى لندن بما يجري في سوريا.

وياتي الاعلان عن الغاء زيارة جونسون بعد يوم من ضربة امريكية لمطار الشعيرات بحمص على خلفية اتهامها النظام السوري بشن هجوم كيماوي على خان شيخون, فيما نفى النظام الاتهامات بخصوص الهجوم , معتبرة ان الضربة الامريكية تخدم الارهابيين.