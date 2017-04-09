اعتبر الرئيس بشار الاسد, يوم الاحد, أن الولايات المتحدة الامريكية "فشلت" في تحقيق هدفها الذي أرادته عبر هذا العدوان الذي شنته على سوريا.

واشار الاسد, في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني, بحسب وكالة الانباء (سانا), الى ان "واشنطن فشلت في تحقيق هدفها عبر هذا العدوان وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها بعد الانتصارات التي حققها الجيش".

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وشدد الاسد على ان "الشعب والجيش في سوريا مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية".

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في حين وصفت رئاسة الجمهورية الضربات على بأنه تصرف "أرعن غير مسؤول"، متعهدة بسحق الارهاب.

من جهته, دان الرئيس روحاني "العدوان الأمريكي السافر على الأراضي السورية", معتبرا ان الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأكد روحاني على "وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وفيما تقدمه من مبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا".

ودانت إيران, على لسان روحاني, الضربات الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة على سوريا, مشيرا الى ان الهجوم "قد يؤدي إلى تصعيد التشدد في المنطقة".

واتخذت واشنطن هذا الاجراء ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الذي استهدف بلدة في خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, تم من خلاله توجيه الاتهامات للنظام السوري, الامر الذي نفاه الاخير.