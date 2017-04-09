سيريانيوز :: الأسد يصدر قانوناَ بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية

أصدر الرئيس الأسد , يوم الاحد, قانونا يقضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم (19) لعام 2017, على إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

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ونصت المادة (2) على تولي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج .

وكان مجلس الشعب ناقش مؤخرا مشروع القانون المتضمن إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد .

ووافق مجلس الوزراء, الشهر الماضي, على مشروع قانون يقضي بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

وجاء مشروع القانون في اطار توجه الحكومة نحو “دعم الصناعة وإعادة عجلة الانتاج عبر إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية المرتفعة نسبيا", وفقا للتصريحات الحكومية.

سيريانيوز

2017-04-09 15:59:09