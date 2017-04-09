سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاحد, جراء انفجارين منفصلين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية بمصر , بالتزامن مع احتفالات الاقباط بعيد "الشعانين".

ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الصحة والسكان المصرية قولها ان " 25 شخصا قتلوا فيما أصيب 71 آخرين بانفجار "جسم غريب" داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا ".

بدوره, قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف, في تصريح للتلفزيون المصري, ان "الانفجار حدث داخل كنيسة مارجرس أثناء الصلاة."

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانفجار, كما قامت بتمشيط موقع الحادث .

وانفجرت العبوة الناسفة في محيط كنيسة مارجرجس في شارع علي مبارك بمحافظة الغربية المصرية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد "الشعانين".

وفي سياق متصل, اسفر تفجير انتحاري اخر استهدف الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية عن سقوط ضحايا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية , في تصريحات صحفية, ان عدد ضحايا تفجير استهدف كنيسة بـ الإسكندرية وصل لـ11 قتيلا و35 مصابا .

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية اسفر عن مقتل 11 اشخاص بينهم 3 ضباط واصابة 21 بجروح.

ونجا بابا الأقباط الأرثوذكس بمصر، تواضروس الثاني، من تفجير حاول استهداف المقر البابوي الذي كان متواجدا به في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وقال مصدر كنسي، في تصريحات صحفية، أن بابا الأقباط تواضروس الثاني، بخير، ولم يصب في التفجير الذي وقع في محيط الكنيسة الذي كان يتواجد فيها .

ويعد الهجوم على الكنيستين هو الثاني من نوعه في غضون 4 اشهر, حيث استهدف انفجار في كانون الاول الماضي محيط كاتدرائية بالعباسية في العاصمة القاهرة, اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

يذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة هجمات وانفجارات استهدف أغلبها مقرات أمنية وعسكرية، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز