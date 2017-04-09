أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأحد، أن قرار إلغاء زيارة وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون إلى موسكو، يكشف عن "جهل عميق لدى لندن بما يجري في سوريا".

وأوضحت الخارجية الروسية, في بيان, ان الغاء زيارة جونسون "يظهر جليا عدم الفهم الأساسي أو الجهل بما يحدث في سوريا، والجهود الروسية لحل هذه الأزمة وكذلك الغرض من الدبلوماسية أساسا".

وأضاف البيان "قرار إلغاء زيارة جونسون لموسكو يؤكد مرة أخرى، الشكوك بوجود فائدة من الحديث مع البريطانيين، الذين لا يملكون موقفا خاصا بهم من أغلب القضايا الدولية الراهنة، ولا تأثير فعلي على مسار القضايا الدولية، ببقائهم في ظل شركائهم الاستراتيجيين. لا نرى أن الحوار مع لندن يلزمنا أكثر مما يلزمهم هم أنفسهم".

والغى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون زيارته المقررة إلى موسكو، الّتي كان مخطّطاً لها في 10 نيسان الحالي، وذلك على خلفيّة الأوضاع في سوريا, فيما قالت الخارجية الروسية ان ذريعة الغاء زيارة جونسون لموسكو سخيفة.

وياتي الاعلان عن الغاء زيارة جونسون بعد يوم من ضربة امريكية لمطار الشعيرات بحمص على خلفية اتهامها النظام السوري بشن هجوم كيماوي على خان شيخون, فيما نفى النظام الاتهامات بخصوص الهجوم , معتبرة ان الضربة الامريكية تخدم الارهابيين.