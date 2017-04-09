حددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي أولويات بلادها في سوريا أبرزها تحقيق الحل السياسي مع عدم وجود الرئيس بشار الأسد, فيما أشارت إلى أن الرئيس ترامب قد يقوم بخطوات أكثر فاعلية ضد النظام السوري في حال اقتضت الضرورة.

وقالت هايلي، في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" بثتها شبكة "سي.إن.إن" يوم الأحد، ان أولويات واشنطن هي "هزيمة تنظيم داعش والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة الأسد وتحقيق الحل السياسي من دونه".

وسبق ان صدرت عن الإدارة الامريكية الجديدة تصريحات, توحي بتغير سياسة واشنطن في الملف السوري، والتي لم تعد تنظر لرحيل الأسد كأولوية في حل النزاع السوري, لكن عادت وصعدت من لهجتها عقب حادثة الهجوم على خان شيخون, مشيرة الى ان موقفها من سوريا تغير.

وحول ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيقدم على خطوات أخرى عقب الضربة على القاعدة الجوية السورية، قالت هايلي "إذا كان من الضروري أن يقوم بأكثر من ذلك سيفعل, والأمر متعلق بردود أفعال الجميع على ما يدور في سوريا".

واتخذت واشنطن اجراءات ضد النظام السوري على خلفية الهجوم في خان شيخون, حيث نفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري , فيما تخطط لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري قريباَ.

سيريانيوز