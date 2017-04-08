لايبزيغ يواصل مطاردة بايرن ميونخ بفوز صعب أمام باير ليفركوزن في الدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

واصل لايبزيغ ملاحقة بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الصعب 1-0 على ضيفه باير ليفركوزن السبت في المرحلة الـ28 من البطولة.

وبات هوفنهايم، مهددًا بفقدان المركز الثالث، بعدما خسر أمام مضيفه هامبورج (1-2)، ضمن المرحلة ذاتها، التي شهدت فوز شالكه على فولفسبورج (4-1)، وبوروسيا مونشنجلادباخ على كولون (3-2).



كادت مباراة لايبزيج وليفركوزن، أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن الأول، واصل محاولاته حتى خطف الهدف الحاسم في الثواني الأخيرة، وسجَّله يوسف بولسن.



ورفع لايبزيج، رصيده إلى 58 نقطة، بالمركز الثاني ليقلص الفارق، الذي يفصله عن المتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند 35 نقطة في المركز الـ12.



ويمكن لبايرن ميونيخ، توسيع الفارق الذي يفصله في الصدارة إلى 10 نقاط مجددًا في حالة الفوز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في المباراة المرتقبة بينهما ضمن المرحلة نفسها.



كما يمكن لدورتموند، صاحب المركز الرابع بـ50 نقطة، انتزاع المركز الثالث من هوفنهايم، الذي تجمد رصيده عند 51 نقطة؛ إثر هزيمته أمام مضيفه هامبورج (1-2)، حال تعادله أو فوزه بأي نتيجة على "أليانز أرينا".



وابتعد هامبورج بشكل كبير عن خطر الهبوط للدرجة الثانية، حيث رفع رصيده لـ33 نقطة في المركز الـ13. سيريانيوز 2017-04-08 19:10:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق