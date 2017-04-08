التعادل يحسم "ديربي" العاصمة الاسبانية بين الريال المتصدر وجاره اتلتيكو اخبار الرياضة شارك

أنقذ الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد من الخسارة في البيرنابيو أمام جاره ريال مدريد بتسجيله هدف التعادل 1-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرتغالي بيبي عبر رأسية هدف السبق لريال مدريد (52)، وتمكن الفرنسي أنطوان غريزمان من تعديل الكفة (85) ليحرم ريال مدريد من تحقيق فوزه السادس له على التوالي.



ويواصل ريال مدريد تصدره لليغا برصيد 72 نقطة وبفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن برشلونة الثاني والذي يلعب ضد ملقا.



ويحتل أتلتيكو مدريد الذي تعادل للمرة الثامنة هذا الموسم في الدوري المركز الثالث برصيد 62 نقطة. سيريانيوز 2017-04-08 19:35:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق