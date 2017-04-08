استعاد بايرن ميونيخ توازنه ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد الإسباني بفوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند 4-1 يوم السبت على ملعب "إليانز أرينا" في ميونيخ في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ونهض الفريق البافاري بسرعة من خسارته الثانية هذا الموسم أمام هوفنهايم صفر-1 الثلاثاء الماضي، وحقق فوزاً مستحقاً على بوروسيا دورتموند برباعية كان بطلها هداف بوروسيا دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية مستعيداً صدارة الهدافين من مهاجم دورتموند الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.



ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 26 هدفاً مقابل 25 لأوباميانغ.



وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة بفارق 10 نقاط أمام مطارده المباشر لايبزيغ، وبات بحاجة إلى 8 نقاط في المباريات الست المتبقية لحسم لقب البوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي والـ27 في تاريخه، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 50 نقطة في المركز الرابع.



وثأر بايرن ميونيخ من بوروسيا دورتموند الذي كان ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر ذهاباً على ملعب سيغنال إيدونا في دورتموند.



يذكر أن الفريقين سيلتقيان مرة ثالثة هذا الموسم وتحديداً في نصف نهائي كأس ألمانيا على ملعب إليانز أرينا في 26 نيسان الحالي.



ووجه النادي البافاري انذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد الذي يستضيفه على الملعب ذاته الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل، انتكس بوروسيا دورتموند قبل استضافته موناكو الفرنسي الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.



وفي مباراة ثانية ضرب هامبورغ عصفورين بحجر واحد بفوزه على هوفنهايم حيث أنعش آماله في البقاء وألحق الخسارة الثالثة بضيفه هذا الموسم، والأولى في مبارياته الثماني الأخيرة (تعادلان و5 انتصارات بينها 3 في المباريات الثلاث الأخيرة).



ورفع هامبورغ رصيده الى 33 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 51 نقطة في المركز الثالث.