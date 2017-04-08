تشلسي يواصل الانتصارات وليفربول يهزم ستوك سيتي على ملعبه ويحافظ على المركز الثالث اخبار الرياضة شارك

واصل تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي خطواته الثابتة نحو اللقب بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث 3-1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة ليسير بثبات نحو الفوز باللقب في موسمه الأول بقيادة مدرب يوفنتوس السابق كونتي، حيث يبتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر جاره اللندني توتنهام الذي اكتسح ضيفه واتفورد برباعية نظيفة.



واحتفظ ليفربول بالمركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن حول تأخره أمام مضيفه ستوك سيتي إلى فوز 2-1.



وتقدم ستوك عبر جوناثان والترز في الدقيقة 44، لكن ليفربول رد عن طريقه البرازيليين فيليبي كوتينيو في الدقيقة 70 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 72.



ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، مبقياً على فارق النقطتين عن مانشستر سيتي الرابع الذي تغلب بدوره على ضيفه هال سيتي بسهولة بثلاثة أهداف أحرزها المصري أحمد المحمدي (31 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 48 وفابيان ديلف في الدقيقة 64 مقابل هدف للإيطالي أندريا رانوكيا في الدقيقة 85.



ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة.



وفاز وست هام يونايتد على سوانسي سيتي بهدف للسنغالي شيخو كواتي في الدقيقة 44، وخسر وست بروميتش البيون أمام ساوثمبتون بهدف للهولندي جوردي كلايسي في الدقيقة 25، في حين تعادل ميدلزبره مع بيرنلي سلباً.



ويلتقي الأحد سندرلاند مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون مع ليستر سيتي، وتختتم المرحلة الاثنين كريستال بالاس مع آرسنال. سيريانيوز 2017-04-08 23:44:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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