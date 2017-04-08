ملقا يسقط برشلونة بثنائية ويقدم هدية مجانية لغريمه ريال مدريد المتصدر اخبار الرياضة شارك

قدم ملقا هدية ثمينة لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، وذلك بهزيمته لغريمه ومطارده على جدول الترتيب برشلونة 2-0 السبت ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ملقا بفوزه إلى كل من ساندرو راميريز(32)، اللاعب السابق لبرشلونة، وجوناثان رودريغيز (90).



وبقي برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر فيما يحتل ملقا المركز 14 برصيد 33 نقطة.



واحتاجت جماهير أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 32 لرؤية فريقها يُشكل خطورة على مرمى برشلونة.



ولم يكتفِ ملقا في أول محاولاته بالخطورة فقط بل أهدى جماهيره فرحة الهدف حيث استغل ساندرو راميريز كرة مرتدة سريعة منحه إياها خوان كارلوس فأسكنها شباك تير شتيجن مُعلناً الهدف الأول لأصحاب الأرض.



وتلقى برشلونة النبأ السيء مع الدقيقة 65 إثر طرد لاعبه نيمار دا سيلفا بعد تدخله العنيف على دييجو لورينتي والتي استحق عليها بطاقة صفراء ثانية بعد صفراء الشوط الأول.



وأثمر أسلوب ملقا بالإعتماد على المرتدات عن هدف قاتل في الدقيقة 90 عبر جوني لاعب ملقا البديل الذي استغل كرة بابلو فورنالاس مانحاً فريقه النقاط الثلاث. سيريانيوز 2017-04-08 23:58:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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