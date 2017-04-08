خروج 480 مسلحا وبعض افراد عائلاتهم من الوعر الى ريف حلب الشمالي الشرقي الاخبار المحلية شارك

خرجت يوم السبت 480 مسلحا بالإضافة الى بعض أفراد عائلاتهم ممن رفضوا اتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص.











وذكر مراسل سانا في حمص أنه "خرج من حى الوعر 480 من المسلحين والبعض من افراد عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة", مشيرا الى ان عملية خروج المسلحين وبعض افراد عائلاتهم مستمرة حاليا حتى اتمام خروج الدفعة الرابعة بشكل كامل".





بدأ, صباح السبت, خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص مع بعض من أفراد عائلاتهم, باتجاه الريف الشمالي, وذلك بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع النظام.







ونقلت وكالة سانا عن محافظ حمص طلال البرازى قوله ان الدفعة الرابعة تسير وفق البرنامج المخطط له ولا يوجد أي عقبات حيث يتم خروج المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة والبعض من افراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي", متوقعا "وجود عدة دفعات اخرى ستخرج اسبوعيا حتى نهاية الشهر الحالي".

وتابع البرازي أن "عملية اعادة الاستقرار والامان إلى بعض المناطق مستمرة عبر المصالحات المحلية وان المئات يستفيدون من مرسوم العفو من خلال تسوية اوضاعهم والعودة الى حياتهم الطبيعية داعيا المسلحين في حي الوعر الى تسليم أسلحتهم وتسوية اوضاعهم وفق مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 والذي استفاد منه 730 شخصا من الحي حتى الآن.



ولفت محافظ حمص إلى أن عملية خروج المسلحين والبعض من افراد عائلاتهم الى الريف الشمالى الشرقى تتم باشراف الهلال الاحمر العربي السوري وقوى الامن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية مؤكدا أن قوى التآمر لن تستطيع التاثير في الجهود التى تبذل فى هذا المجال.





ولفت البرازي إلى أن "المحافظة أتمت جميع الاستعدادات لتأهيل البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي واتصالات لحي الوعر وستنفذ فور الانتهاء من خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين", مشيرا إلى أن "طريق دوار المهندسين يدخل منه يوميا من 200 الى 300 شخص من اهالي حي الوعر المهجرين اما للإقامة بالحي بشكل دائم او لتفقد منازلهم".





وأوضح المحافظ أن "العودة النهائية الى حي الوعر ستكون مع نهاية تنفيذ اتفاق المصالحة ودخول المؤسسات الامنية وقوى الامن الداخلي لتأمين الاستقرار والسلامة للجميع".





وخرجت, مطلع الشهر الجاري, الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص, البالغ عددهم 350 مع بعض من افراد عائلاتهم , وذلك تنفيذا لاتفاق المصالح مع النظام.



كما تم الشهر الماضي خروج الدفعتين الاولى والثانية من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.







ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من الشهر الماضي, في حي الوعر يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.



سيريانيوز

2017-04-08 21:38:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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