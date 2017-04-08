أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي بينهما يوم السبت، أن الضربات الأمريكية على سوريا نفذت بذريعة واهية وتخدم مصالح المتطرفين.









وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية بهذا الصدد أن الوزيرين بحثا، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، "الوضع في سوريا في ظل الضربات التي شنتها القوات المسلحة للولايات المتحدة على القوات السورية الحكومية ليلة 7 نيسان".



وشدد لافروف على أن "الهجوم على بلاد تحارب حكومتها الإرهاب، لا يصب إلا في مصلحة المتطرفين ويخلق تهديدات إضافية بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي".



وأشار لافروف إلى أن "الادعاءات باستخدام القوات السورية أسلحة كيمياوية في إدلب يوم 4 (نيسان) لا تتطابق مع الواقع"، مشيرا إلى "ضرورة إجراء تحقيق مفصل وموضوعي واحترافي لتحديد جميع الحقائق المتعلقة بهذه القضية".



واتفق الوزيران، حسب بين الخارجية الروسية، على "الاستمرار ببحث الأوضاع في مجال التسوية السورية خلال لقاء مباشر"بينهما.



وتأتي هذه المكالمة بعد إطلاق الجيش الأمريكي، فجر يوم الجمعة الماضي، 59 صاروخا من طراز "توماهوك"، من مدمرتين للبحرية الأمريكية، على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص.



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بقصف مطار الشعيرات، قائلا إن هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية يوم 4 نيسان الجاري.



وأعلن الجيش النظامي أن هذه العملية اسفرت عن مقتل 6 عسكريين سوريين، فيما تحدث محافظ حمص، طلال البرازي، عن مقتل 9 مدنيين جراء سقوط الصواريخ الأمريكية في المناطق السكنية قرب القاعدة، مضيفا أن 13 شخصا، هم 4 أطفال و9 نساء، أصيبوا بالضربة.