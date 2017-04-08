السيسي يدعو لتحرك عاجل لإنهاء الأزمة في سوريا الاخبار السياسية شارك

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية.













ونقلت وسائل اعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله ان "الحل يجب أن يكون استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية ومن خلال دعم التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة السورية ويمنع تفككها".



وكان مندوب مصر في مجلس الأمن عمرو أبو العطا دعا خلال اجتماع مجلس الامن إلى تعاون الجميع من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا, مشيراً إلى ان أحداث خان شيخون شاهدة على أن الحرب بالوكالة أصابت المجتمع الدولي بالشلل.



وسبق لـ السيسي ان حدد موقف بلاده من الازمة السورية حيث قال إن مصر في سياساتها تقوم على مبادئ أساسية هي: عدم التدخل في شؤون الآخرين، ودعم إرادة الشعوب، والحلول السلمية.







وكان السيسي حذر سابقا من أن انهيار سوريا يشكل تهديد لدول الجوار , مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة هناك بعيدا عن التدخل العسكري والحفاظ على هيكل الدولة.



وتؤكد مصر, في عدة مناسبات, على ثبات موقفها تجاه الأزمة السورية والمتمثل بضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد، بهدف التوصل لتسوية شاملة ونهائية للأزمة في البلاد.







سيريانيوز

2017-04-08 22:46:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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