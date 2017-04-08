لقيت امراة مصرعها واصيب نحو 25 شخصا اخرين بجروح يوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب داخل بلدة حسياء في ريف حمص.

ونقلت وكالة سبوتينك عن مصدر بقيادة شرطة حمص، قوله، بأن "انفجاراً وقع مساء اليوم السبت، بحافلة نقل ركاب في حسياء بريف حمص الجنوبي، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 25 آخرين".

كما كشف مصدر أمني، في اتصال مع "سبوتنيك"، النقاب عن أن العبوة الناسفة كانت مزروعة خلف مقعد سائق الحافلة.

وسقط ضحايا في 29 آذار الماضي جراء تفجير عبوة ناسفة بحافلة ركاب في شارع الستين بحي الزهراء في مدينة حمص.

كما اصيب اشخاص في 14 اذار الماضي جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

وتعرضت أحياء عدة في مدينة حمص إلى عدة تفجيرات ، راح ضحيتها عشرات الضحايا ، كان أضخمها تفجير سيارتين مفخختين في شباط 2016، بشارع الستين نفسه، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.