سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم السبت, جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي على قرية هنيدة بريف الرقة الغربي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "طيران التحالف الدولي أقدم على تنفيذ غارات عشوائية استهدفت قرية هنيدة غرب مدينة الرقة بنحو 35 كم تسببت بمقتل 15 مدنيا على الاقل بينهم 3 أطفال وامرأة".

ولفتت المصادر إلى "وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار لحق بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

من جهتها, أعلنت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف الدولي ارتكب مجرزة في قرية هنيدة غرب مدينة الرقة بعد استهداف صالة للأنترنت , ماادى الى مقتل 15 مدني.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.