رفضت ألمانيا, يوم الجمعة, التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم المساعدة لأي هجمات جديدة قد تشنها الأخيرة على سوريا.

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين, في تصريحات لشبكة "اس دبليو ار" التليفزيونية الألمانية, ان " الطائرات الألمانية تقوم بدور محدد بوضوح تام ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو القيام بعمليات الاستطلاع للمهام التي يتم القيام بها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش".

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وشددت وزيرة الدفاع الألمانية على أن هذه المهمة المحددة "ليس لها علاقة بقضية الأسلحة الكيميائية على الإطلاق, وبالتالي فان الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة ألمانية قبل شن الهجمات الصاروخية على القاعدة الجوية السورية بالقرب من حمص فجر يوم الجمعة".

ونفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري ردا على الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف ادلب الاسبوع الماضي, والذي يرجح انه كيماوي.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل اعتبر امس ان الضربة العسكرية الأمريكية على قاعدة جوية سورية "مفهومة", في وقت شدد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على مواصلة الجهود من اجل تحميل الرئيس بشار الأسد مسؤولية "الأعمال الإجرامية".

ولقيت الضربة الامريكية على سوريا ردود افعال واسعة, حيث ايدت العديد من الدول الغربية والعربية هذه الضربة, في حين دانت روسيا وايران هذا الهجوم.