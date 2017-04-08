اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم السبت, ان الهجوم الأمريكي على سوريا سيعد "هشاَ" في حال لم تتبعه خطوات لاحقة.

ونقلت وكالة (لاناضول) عن اوغلو قوله, في كلمة ألقاها, خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين بولاية أنطاليا, ان "عدم معاقبة النظام على انتهاكاته، شجعته في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون .

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ولقي هجوم ان شيخون إدانات واسعة, حيث صعدت الدول الغربية من لهجتها عقب الهجوم, محملة النظام السوري المسؤولية, الامر الذي نفاه الاخير, حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد في هذا الهجوم, لكن التصويت على مشروع القرار تم تأجيله, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وردت واشنطن على هجوم ادلب, حيث نفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري , كما تخطط لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري قريباَ.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة "إبعاد النظام عن سوريا، والوصول إلى حل سياسي وإقامة حكومة انتقالية في هذا البلد، في أقرب وقت ممكن".

وجاء ذلك بالتزامن مع مطالبة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, الولايات المتحدة بأن "تضع ثقلها في الملف السوري", مبدياَ دعم بلاده لوانشطن بشأن حل الازمة السورية.