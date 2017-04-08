أبدى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, دعم بلاده للولايات المتحدة الامريكية بشأن حل الازمة السورية.

وطالب يلدريم في الاتصال, بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي في رئاسة الوزراء التركية, ونشرته وكالة (الاناضول) , الولايات المتحدة بأن "تضع ثقلها في الأزمة السورية".

ويأتي ذلك بعد أن وجّهت القوات الأميركية, فجر يوم الجمعة, ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، بأمر من الرئيس دونالد ترامب, وذلك ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون بادلب, الامر الذي نال ترحيبا من قبل دول غربية لاسيما تركيا, وسط ادانات روسية وايرانية.

من جهة اخرى, أكد يلدريم ,خلال الاتصال, على "ضرورة التركيز بشكل أكبر على خيار إقامة مناطق آمنة في سوريا من خلال الأخذ بالاعتبار احتمال حدوث موجة هجرة جديدة تجاه تركيا في ضوء التطورات الأخيرة".

وطالبت السلطات التركية مجدداَ, على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين, الجمعة, بفرض "منطقة لحظر الطيران" وإقامة "مناطق آمنة" في سوريا على وجه السرعة.

وشددت تركيا مرارا على فرض "منطقة حظر جوي" شمال سوريا, حيث اعلنت أنها ستناقش هذا الموضوع مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إلا أن أعضاء حلف "الناتو" عارضوا الطلب، لما قد يسببه ذلك من مواجهات مع النظام السوري وحلفائه.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدّ عقب أسبوع من توليه الحكم, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث يعول ترامب على تمويل الخليج لفكرته, في خطوة لاقت رفضا من قبل الحكومة السورية, و ترحيب من قبل تركيا, أما موسكو فأبدت استعدادها لدراسة المقترحات بعد حصولها على مزيد من التوضيحات في هذا المجال.

سيريانيوز