اعتقلت السلطات التركية رسمياً الطيار السوري في سلاح الجو السوري الذي تحطمت طائرته في تركيا الشهر الماضي .

وقالت وسائل إعلام تركية , يوم الجمعة, أن قرار الاعتقال جاء على خلفية اتهامات تتعلق "بالتجسس وانتهاك امن الحدود".

وأعلنت السلطات التركية, سابقاً أن الحديث عن تسليم قائد الطيارة التابعة للجيش السوري يعد "مبكراَ", وسيتخذ في وقت لاحق حينما تتضح جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة.

وكان الطيار السوري الذي يحمل رتبة عقيد محمد صوفان البالغ من العمر (56 عاماً) هبط بمظلته في الأراضي التركية قبل تحطم طائرته في الرابع من آذار الماضي, وقال صوفان للسلطات التركية أن طائرته سقطت وهي في طريقها لقصف مناطق ريفية على مقربة من محافظة إدلب.

وعثرت السلطات التركية, على حطام الطائرة الحربية السورية التابعة للجيش النظامي والتي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية, كما عثرت على طائرها جريحا.

وارجع مصدر عسكري سبب تحطم الطائرة الى "عطل فني" وليس بسبب نيران المسلحين, فيما اعلنت حركة "أحرار الشام" المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية سورية في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا .

سيريانيوز