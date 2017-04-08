بدأ, صباح السبت, خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص مع بعض من أفراد عائلاتهم, باتجاه الريف الشمالي, وذلك بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع النظام.

وأعلنت وكالة الأنباء (سانا) عن "خروج 3 حافلات على متنها 45 من المسلحين والبعض من أفراد عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة", مشيرة إلى أن "عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم مستمرة حاليا حتى إتمام خروج الدفعة الرابعة بشكل كامل".

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وقال محافظ حمص طلال البرازي, في تصريح للوكالة, انه "من المقرر خروج أكثر من 400 مسلح والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الريف الشمالي الشرقي” , متوقعا “وجود عدة دفعات أخرى تخرج أسبوعيا حتى نهاية الشهر الحالي”.

ولفت محافظ حمص إلى أن “العملية تتم بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي السورية والشرطة العسكرية الروسية”.

وخرجت, مطلع الشهر الجاري, الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص, البالغ عددهم 350 مع بعض من افراد عائلاتهم , وذلك تنفيذا لاتفاق المصالح مع النظام.

كما تم الشهر الماضي خروج الدفعتين الاولى والثانية من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من الشهر الماضي, في حي الوعر يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.